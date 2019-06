Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl in der Bessemerstraße

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht zu Sonntag unbemerkt Zutritt auf das Gelände der ehemaligen Firma Magnum in der Bessemerstraße verschafft. Dort montierten die Täter zwischen 2 Uhr und 5 Uhr an den leerstehenden Gebäuden mindestens sieben außenliegende Fensterbänke sowie fünf Lichtschachtgitter ab und nahmen diese mit. Wer Hinweise zu den Dieben und deren Transportfahrzeug geben kann, ruft bitte bei der Osnabrücker Polizei an. Telefon: 0541/327-3203.

