Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in der Bierstraße

Osnabrück (ots)

Ein kombiniertes Wohn-und Geschäftshaus in der Bierstraße war am frühen Freitagmorgen das Ziel von Einbrechern. Vermutlich gegen 5 Uhr öffneten die Täter gewaltsam eine Seiteneingangstür des in Höhe der Lohstraße befindlichen Gebäudes und drangen zunächst in das Treppenhaus ein. Dort brachen sie eine stabile Nebentür zu den Räumlichkeiten eines Bettenfachgeschäftes auf und durchsuchten dort das Mobilar offenbar zielgerichtet nach Bargeld. Außer einer PC-Maus der Marke Apple machten die Täter aber keine weitere Beute. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

