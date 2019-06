Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln - Holzbank verbrannt

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hielten sich Unbekannte an der Schutzhütte an der Bergstraße auf. Offensichtlich wurde an der Hütte "gefeiert", wobei auf dem Platz um und auch in der Hütte sehr viel Müll hinterlassen wurde. Außerdem hatten die Unbekannten ein Lagerfeuer entzündet und eine Holzbank in das Feuer geworfen und verbrannt. Hinweise zu dieser Sachbeschädigung bitte an die Polizei Bohmte, 05471 9710.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell