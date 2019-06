Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Hildesheim (ots)

Söhlde (web) - Am frühen Samstagmorgen gegen 00:40 Uhr wurde ein 25jähriger aus Salzgitter in seinem Pkw Ford Fiesta, auf der Lesser Straße in Söhlde kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten des PK Bad Salzdetfurth fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,06 Promille. Außerdem stellten die Beamten weiterhin fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (Cannabis) stand. Im Fahrzeuginnenraum wurde dann auch noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Der Betroffene wurde zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen der Dienststelle in Hildesheim zugeführt. Dort wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Betroffene wieder entlassen.

Dieser sieht sich nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren gegenüber. Er wird demnächst ein empfindliches Bußgeld und die zumindest vorübergehende Abgabe seines Führerscheins zu verkraften haben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell