Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbeteiligte Person stört pol. Maßnahmen und leistet Widerstand

Hildesheim (ots)

Söhlde (web) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, kam es zu einem polizeilichen Einsatz auf dem Schützenfest in Söhlde. Dort hatten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes einem Jugendlichen den Zutritt zum Zelt verwehrt, woraufhin es zu Streitigkeiten gekommen war. Der folgende Polizeieinsatz verlief völlig friedlich, als sich plötzlich eine unbeteiligte Person in das Geschehen einmischte. Der 22jährige alkoholisierte Mann aus der Gemeinde Giesen fühlte sich bewogen, sich in die vor Ort laufende Sachverhaltsaufnahme einzumischen. Daraufhin wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen, welchem er jedoch nicht nachkommen wollte. Aufgrund des weiterhin grundlos störenden und aggressiven Verhaltens sollte die Person nun in polizeiliches Gewahrsam genommen werden. Als sich der Giesener schließlich aktiv gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr setzen wollte, wurde dieser kontrolliert zu Boden gebracht und am Boden fixiert. Der Giesener leistete dabei Widerstand, in dem er versuchte um sich zu treten und wieder loszureißen. Außerdem beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach auf übelste Weise. Der 22jährige Mann wurde schließlich dem Polizeigewahrsam in Hildesheim zugeführt. Ihm wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Nach erfolgter Ausnüchterung durfte er die Dienststelle wieder verlassen. Der ursprünglich nicht von den Maßnahmen betroffene Mann sieht sich nun u. a. einem Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegenüber. Bei dem Einsatz wurde zum Glück niemand verletzt. Insgesamt waren vor Ort drei Streifenwagenbesatzungen eingesetzt.

