Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld: Diebstahl einer Umhängetasche; Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld(hoe) Am Samstag, 01.06.19, zwischen 10:30 und 11:00 Uhr wurde einer 81-jähgrigen Alfelderin auf dem Parkplatz des EDEKA-Markts in Alfeld, Hildesheimer Straße, die Umhängetasche mit Bargeld und ihren persönlichen Dokumenten entwendet. Die Alfelderin ist während des Einladens der Waren in ihren Pkw von einer männlichen Person angesprochen worden. Diese Person hat nach der Möglichkeit, ein Geldstück zu wechseln, gefragt. Später hat die Alfelderin den Verlust der im Einkaufswagen gelegenen Tasche bemerkt. Die gesuchte Person ist etwa 50 Jahre alt und trug schwarze Oberbekleidung. Der entstandene Schaden liegt zwischen 110,- und 200 Euro. Hinweise zu dem Tatgeschehen oder der gesuchten Person nimmt das PK Alfeld unter der Telefonnummer 05181/91160 entgegen.

