Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Weitere Ermittlungen laufen noch

Lippstadt (ots)

Eine Verkehrskontrolle in Lippstadt wird die Polizei noch einige Tage beschäftigen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 00.05 Uhr, hielt eine Streifenwagenbesatzung in Lippstadt auf der Udener Straße einen 34-jährigen Autofahrer aus Lage an. Der Mann stand zuvor mit seinem BMW an einer Ampelanlage am Konrad-Adenauer-Ring / Stirper Straße und verweilte dort eine Zeit obwohl die Ampel Grünlicht zeigte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle des Fahrers weckte dann der ausländische Führerschein des 34 Jährigen den Verdacht, dass er gefälscht sein könnte. Er wurde daraufhin beschlagnahmt. Auf Befragen Mannes konnte dieser auch keine konkreten Angaben zum eigentlichen Eigentümer des BMW machen. Er habe ihn sich von einem Freund über einen weiteren Freund für mehrere Monate geliehen. Dass das Fahrzeug nicht mehr versichert war, wusste er nicht. Daraufhin wurde das Auto sichergestellt und entsiegelt. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, so dass die obligatorische Blutprobe folgte. Im Wagen des Mannes wurden unter anderen noch ein Klappmesser und Amphetamin aufgefunden. Die beiden Sachen wurden ebenfalls sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen müssen nun ergeben, ob der 34-Jährige den BMW zu Recht fuhr und ob sein Führerschein gefälscht ist. (reh)

