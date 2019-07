Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Nur einen Joint geraucht

Möhnesee (ots)

Ein 23-jähriger Mann aus Warstein wurde am Dienstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, mit seinem Auto im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf dem Haarweg in Körbecke kontrolliert. Nach dem die Beamten körperliche Auffälligkeiten bei dem Mann bemerkten und ein durchgeführter Drogenvortest positiv verlief, gab er zu einige Tage zuvor einen Joint geraucht zu haben. Die Polizeibeamten ordneten daraufhin eine Blutprobe an und untersagten dem Warsteiner die Weiterfahrt, bis er vollständig ausgenüchtert ist. Den Joint hätte er mal besser weggelassen. (reh)

