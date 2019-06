Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zwei Verletzte nach Unfall

Meppen (ots)

Am Montagabend ist es auf der B402 in Höhe Meppen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer. Gegen 18.15 Uhr war der 19-jährige Fahrer eines Skoda Fabia in Richtung Niederlande unterwegs. Als er nach links in Richtung Groß Hesepe abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Citroen eines 61-jährigen Niederländers. Es kam zum Zusammenstoß. Während der Niederländer nur leichte Blessuren davontrug, musste der 19-jährige Mann aus Meppen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt.

