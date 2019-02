Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchdiebstahl in Hettenleidelheim

Hettenleidelheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in die Postfiliale in Hettenleidelheim ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Im Anschluss wurde ein Safe aufgeflext, in dem sich circa 1400,00 Euro Bargeld befanden. Weiterhin öffneten die Täter diverse Pakete, die zur Auslieferung bereit standen und entwendeten die Inhalte. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. (sw)

