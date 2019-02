Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsversuch in Wohnhaus

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am Donnerstag, 14.02.2019, gegen 04:30 Uhr wurden die Bewohner eines Anwesens in der Straße Im Kisling durch ein lautes Knacken aufgeweckt. Zunächst konnten sich die Bewohner das Geräusch nicht erklären, am Morgen stellten sie dann frische Hebelspuren an einer Tür und zwei Fenstern fest. Den Tätern gelang es nicht in das Anwesen hinein zu gelangen. Durch die Aufhebelversuche entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Grünstadt erbeten.

