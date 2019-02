Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Grundschule

Dirmstein (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 13.02.2019 auf Donnerstag 14.02.2019 gelangten bislang unbekannte Täter vermutlich durch Aufhebeln der hinteren Eingangstür in die Grundschule Dirmstein. Im Inneren hebelten sie die Tür des Sekretariats, sowie die Türen weiterer Büros auf. Die in den Räumen befindlichen Schränke wurden ebenfalls gewaltsam geöffnet und nach möglichem Stehlgut durchsucht. Bislang ist nicht bekannt, ob tatsächlich etwas gestohlen wurde, auch die Höhe des durch den Einbruchs entstandenen Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

