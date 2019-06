Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Führende Polizisten aus Deutschland und den Niederlanden zu Gast in Nordhorn

Nordhorn (ots)

Mitte Juni haben sich hochrangige Polizistinnen und Polizisten aus dem deutsch-niederländischen Grenzgebiet bei der Polizei in Nordhorn getroffen. Neben dem Leitungspersonal der Polizeistandorte Twente, Oldenzaal, Hardenberg, Drenthe und Emmen sowie den deutschen und niederländischen Koordinatoren für internationale Zusammenarbeit, waren Inspektionsleiterin Nicola Simon und die Meppener Kommissariatsleiterin Martina Schümers bei dem Termin zugegen. Gastgeberin und Leiterin des Polizeikommissariats Nordhorn, Hannah Timmer, begrüßte ihre Kolleginnen und Kollegen zweisprachig. Nachdem Poizeihauptkommissar Klaus Wermeling als neuer Leiter der regionalen Verbindungsstelle zu den Niederlanden vorgestellt wurde, ging es in einen intensiven Gedankenaustausch. Einen Schwerpunkt bildete dabei die internationale Zusammenarbeit im verkehrspräventiven Bereich. Vieles laufe bereits hervorragend, könne durch eine intensivere Vernetzung auf Arbeitsebene allerdings noch weiter optimiert werden, so das Fazit. Deutsch-niederländische Gemeinschaftsaktionen sollen die persönlichen Kontakte weiter stärken. Für Herbst 2019 werden im Grenzgebiet gemeinsame Sonderdienste mit gemischten Streifenbesatzungen geplant.

