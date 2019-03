Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: LKW schleift Moped mit sich - 16-jähriger Fahrer verletzt

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Am 12.03.2019, gegen 14:30 Uhr kam es auf der Neuoffsteiner Straße (L395), zwischen der Zuckerfabrik und Offstein, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Sattelzug. Die Unfallbeteiligten befuhren die Landstraße in Fahrtrichtung Offstein. Hierbei bremste der 40-jährige Lastwagenfahrer an der Einmündung zur Landstraße L 455 bis zum Stillstand ab, da er sich verfahren hatte. Der dahinterfahrende, 16-jährige Fahrer des Kleinkraftrads bremste ebenfalls und hielt hinter dem Sattelzug an. Beim Zurücksetzen übersah der Lastwagenfahrer das Kleinkraftrad und erfasste es samt Fahrer mit dem Heck des Aufliegers. Das Kleinkraftrad und dessen Fahrer wurden unter dem Heck eingeklemmt. Als der Lastwagenfahrer wieder nach vorne setzte, schleifte er das eingeklemmte Kleinkraftrad und dessen Fahrer mehrere Meter weit mit. Erst durch aufmerksame Passanten konnte der Lastwagenfahrer auf den eingeklemmten Kleinkraftradfahrer aufmerksam gemacht und zum Halten gebracht werden. Der Fahrer des Kleinkraftrades wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-120

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell