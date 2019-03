Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Fünfjähriges Kind bei Unfall schwer verletzt

Worms (ots)

In Worms-Leiselheim wurde heute Mittag, um 12:00 Uhr ein fünfjähriges Mädchen von einem PKW erfasst und schwer verletzt. Mit ihrer Mutter und weiteren Personen stand das Kind an der Fußgängerampel in der Winzerstraße. Sie waren auf dem Nachhauseweg vom Kindergarten und warteten an der Straße auf das "Grün" der Ampel. Als diese umspringt läuft das Kind vor den anderen los und wird von einem im fließenden Verkehr befindlichen PKW einer 45-jährigen Wormserin erfasst und schwer verletzt. Das Kind wird mit offenem Schienbeinbruch ins Krankenhaus gebracht. Gegen die Autofahrerin wird ein Strafverfahren eingeleitet.

