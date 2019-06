Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Kluse - Badeunfall in der Ems, 19-Jähriger verstorben

Kluse (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es an der Ems im Bereich der Kirchstraße zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Ein 19-jähriger Afghane ist gegen kurz vor 16 Uhr mit einem Bekannten in der Ems schwimmen gewesen. Der junge Mann tauchte dort mehrfach auf und wieder ab, bis er schließlich verschwand. Erst Stunden später wurde er nach umfangreichen Suchmaßnahmen aus der Ems geborgen. Der anwesende Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

