Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Idar. PKW mutwillig zerkratzt.

Idar-Oberstein (ots)

Am "Vatertag", den 30.Mai, kam es im Verlaufe des Tages im Bereich der Harald-Fissler-Straße in Idar zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte dabei mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube, sowie die Beifahrerseite eines schwarzen VW Golf. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel.:06781-561-0.

