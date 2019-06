Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin

Wiltingen (ots)

Am Dienstag, den 04.06.2019, kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Motorradunfall auf der K 133 Ortsausgang Wiltingen in Fahrtrichtung Konz. Bei diesem Verkehrsunfall kam eine 16-jährige Motorradfahrerin mit ihrem 125ccm Krad in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei verletzte sich die junge Motorradfahrerin und wurde aus diesem Grund zur weiteren medizinischen Behandlung ins Mutterkrankenhaus nach Trier verbracht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die K 133 für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern noch an. Die Schadenshöhe am Krad beträgt ca. 3500EUR.

Im Einsatz war eine Rettungswagenbesatzung, ein Notarzt, sowie eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Saarburg Des Weiteren wurde die Fahrbahn durch ausgetretenes Benzin verunreinigt. Hierfür rückte die Straßenmeisterei Saarburg an und streute die Straße ab.

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:

Dennis Heinz

06581 9155-0

06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de







Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell