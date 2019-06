Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus an der Grundschule in Morbach

Morbach (ots)

Unbekannte Personen haben in den letzten drei Wochen, insbesondere am Wochenende des 24.05.2019 - 26.05.2019, auf dem bedachten Teil des Schulhofes der Grundschule in Morbach insgesamt drei Fallrohre und eine Tischtennisplatte beschädigt. Zudem sei diverser Abfall z.B. zerbrochene Flaschen auf dem Schulhof liegen geblieben. Der Schaden wird auf ca. 700 ,- EUR geschätzt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach - Tel.: 06533/93740 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Ansprechpartner: Herr Czock

Telefon: 06533/93740



