Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall - Lebensbedrohlich verletzter Motorradfahrer

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Dienstagabend, gegen 17:50 Uhr, wurde der Polizei Ahrweiler durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers zwischen Ahrweiler und Ramersbach gemeldet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 31-jährige Motorradfahrer aus dem Ahrkreis die Landstraße 84 in Richtung Ramersbach, als er alleinbeteiligt ausgangs einer Rechtskurve zu Fall kam, anschließend gegen die Leitplanke prallte und sich hierbei schwere, lebensbedrohliche Verletzungen zuzog. Nach zunächst notärztlicher Behandlung am Unfallort, wurde er in ein hiesiges Krankenhaus eingeliefert. Die L 84 musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf ca. 2000 Euro.

