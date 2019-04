Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Litauischer Sattelzug fährt sich unter Bahnbrücke fest

Mayen (ots)

Am heutigen Dienstag, den 02.04.2019, gegen 13:00 Uhr, wurde der PI Mayen ein festgefahrener Sattelzug unterhalb einer Bahnbrücke in der Ostbahnhofstraße in Mayen gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein litauischer Sattelzug die Ostbahnhofstraße in Richtung Wasserturm befahren hatte. Dabei missachtet der aus Russland stammende Fahrer die an der Bahnbrücke aufgrund Verkehrszeichen geltende Höhenbeschränkung von 3,6 Meter. Der knapp 4 Meter hohe Sattelzug blieb unterhalb der Brücke stecken. Durch die Kollision wurde der Aufbau des Aufliegers so erheblich beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Der Schaden am Auflieger wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Ob an der Bahnbrücke ein Schaden entstanden ist, wovon derzeit jedoch nicht ausgegangen wird, wird durch Mitarbeiter der DB Netz abgeklärt. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung war die Ostbahnhofstraße für ca. anderthalb Stunden voll gesperrt.

