Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren unter Drogeneinfluss, ohne Führerschein und mit einem nicht zugelassenen Pkw

Winterbach (Pfalz) (ots)

Am 21.02.19, gegen 13:30 Uhr, fuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem nicht zugelassenen Fahrzeug, auf dem die Kennzeichen eines zugelassenen Fahrzeugs montiert waren, von Winterbach in Richtung Biedershausen. In einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein hatte und unter Drogeneinfluss stand. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ein Verfahren wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss und weitere Verstöße eröffnet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell