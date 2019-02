Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 23.02.2019

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Zweibrücken - Widerstand gegen Polizeibeamte

Am 22.02.2019 gegen 20:50 Uhr wurde die Polizei, durch den Wirt einer Gaststätte in der Hauptstraße, darüber verständigt, dass es momentan zwischen drei Gästen zu einer lautstarken, aggressiven Auseinandersetzung kommt. Vor Ort konnten die drei Männer im Alter von 20,29 und 36 Jahren in der Gaststätte festgestellt werden. Durch den 29-jährigen Beteiligten wurden die polizeilichen Maßnahmen erheblich erschwert und behindert. Hierbei zog er sich vor den übrigen Gästen die Hose herunter und wollte mitten in die Gaststätte urinieren. Als dies durch die Beamten unterbunden werden sollte, leistete er durch Schlagen und Treten erheblichen Widerstand und verletzte hierdurch drei der eingesetzten Polizisten leicht. Als sein 20-jähriger Bekannter ihm helfen wollte, musste auch er fixiert werden. Beide wurden in Gewahrsam genommen. Da die beiden Männer mit 1,79 und 1,58 Promille erheblich alkoholisiert waren, wurden ihnen Blutproben entnommen.

