Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pkw-Aufbrüche in Spessart und Hannebach

Spessart und Hannebach (ots)

In den frühen Morgenstunden des 04.01.2019 kam es in der Zeit zwischen 04.00 und 04.40 Uhr zu einer Serie von Diebstählen aus unverschlossenen und verschlossenen Fahrzeugen in der Ringstraße und Ober Bärens Haus in den o.a. Ortschaften. Dabei wurden an 5 Pkw's die Seitenscheiben eingeschlagen, bzw. aufgehebelt. Entwendet wurden jeweils offen im Fahrzeug liegende Wertgegenstände, wie zum Beispiel Portemonnaies und Sonnenbrillen. In diesem Zusammenhang wurde durch einen Zeugen ein silberfarbener Pkw-Kombi gesichtet, bei dem es sich um einen Skoda Fabia gehandelt haben könnte. Vom Kennzeichen konnte die Buchstabenkombination SIM-MY abgelesen werden, wobei noch eine 8 in der Zahlenkombination vorhanden gewesen sein könnte.

Die Kriminalpolizei Mayen sucht Zeugen, die zu den Pkw-Aufbrüchen, oder dem angeführten Fahrzeug sachdienliche Angaben machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02651 - 8010 erbeten.

