Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall-verletzter Radfahrer-

Mendig (ots)

In den Abendstunden des 01.04.19 wurde eine Fahrradfahrerin (E-Bike) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie befuhr mit ihrem E-Bike in Mendig die Bahnstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte. In Höhe der Einmündung Robert-Bosch-Straße wurde sie durch einen einbiegenden Pkw-Fahrer übersehen und es kam zum Zusammenstoß.

