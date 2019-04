Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfall mit leicht verletztem Fußgänger - Verursacher flüchtig - Zeugenaufruf

Mayen (ots)

Am heutigen Morgen (01.04.2019), gegen 06:15 Uhr, wurde ein 21-jähriger Fußgänger an der Ecke Göbelstraße/Stehbach in Mayen -auf dem Weg zur Arbeit- angefahren und leicht verletzt. Der oder die Fahrerin eines silbernen VW-Kombi (vmtl. Passat) mit MYK-Kennzeichen war von der Stehbach aus Richtung Habsburgring (ZOB) kommend nach links in einem zu engen Radius in die Göbelstraße abgebogen und hatte genau an der Ecke den Fußgänger touchiert. Der Fußgänger stürzte auf die Motorhaube, wobei er sich leichte Prellungen zuzog. Indes setzte der PKW zurück und fuhr nach rechts in Richtung Wittbende Tor davon. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher (PKW und/oder Fahrer/in) geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651/801-0 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

