Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemitteilung der Polizei Adenau für das Wochenende 29.-31.03.2019

Adenau (ots)

Wichtige Zeugen nach Verkehrsdelikt gesucht!

Leimbach. Wichtige Zeugen sucht die Polizei Adenau anlässlich einer Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung im Straßenverkehr, die sich am Freitag, den 29.03.2019 gegen 16:44 Uhr, im Bereich der Bundesstraße 257 zwischen den Ortschaften Niederadenau und Leimbach ereignete. Demnach teilte ein 27-jähriger Pkw-Fahrer der hiesigen Polizeiinspektion mit, dass er zum vorgenannten Zeitpunkt durch den Fahrer eines grauen Peugeot 207 mit Siegburger-Zulassung trotz Gegenverkehr überholt wurde, so dass der Mitteiler stark abbremsen musste, um dem Überholer ein Einscheren zu ermöglichen und einen Unfall zu verhindern. Weiterhin schilderte der Mitteiler, dass der betreffende Fahrzeugführer mehrfach sehr dicht aufgefahren sei und demzufolge ein auffälliges, rücksichtsloses Fahrverhalten an den Tag gelegt habe. Da der verantwortliche Fahrzeugführer ermittelt werden konnte, sein Fahrverhalten jedoch anders schildert, sucht die Polizei Adenau Zeugen, die ggf. Angaben zum Fahrverhalten des Peugeot-Fahrers machen können. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 02691/925-0 an die Polizei in Adenau zu wenden.

Verkehrsunfälle

In der Hauptstraße in Ahrbrück kam es Samstagmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem mit zwei Personen besetzten Motorrad. Während der PKW-Fahrer von der Hauptstraße nach links in die Sudetenstraße abbiegen wollte, überholte der Motorradfahrer. Es kam hierbei zu einer seitlichen Kollision beider Fahrzeuge, in deren Folge der Motorradfahrer und seine Sozia stürzten und sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zuzogen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weniger Glück hatte hingegen ein Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen, als dieser am Samstagnachmittag auf der B258 bei Müsch in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort gegen eine Mauer stieß und stürzte. Der Mann wurde hierbei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Am Motorrad entstand Totalschaden. Unfallursächlich dürfte eine nicht dem Streckenverlauf angepasste Fahrgeschwindigkeit gewesen sein.

Uneinsichtig

Unbelehrbar zeigte sich ein Jugendlicher aus dem Ahrkreis, als dieser Samstagabend einer Kontrolle unterzogen wurde. Der junge Mann wollte mit seinem Motorroller fahren, obwohl er zuvor Alkohol getrunken hatte. Deshalb mussten ihm die Beamten die Weiterfahrt untersagen und seinen Zündschlüssel sicherstellen. Später stellte sich jedoch heraus, dass er, vermutlich mit einem Zweitschlüssel, weitergefahren war. Neben einem Bußgeld aufgrund des Verstoßes gegen das Alkoholverbot bei Fahranfängern dürfte der Jugendlichen, der aktuell seinen Autoführerschein macht, demnächst noch Post von der Führerscheinstelle bekommen, die in solchen Fällen durch die Polizei informiert wird. Welche Konsequenzen sein Tun für den anstehenden Führerschein haben wird bleibt abzuwarten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691-9250



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell