POL-PDKL: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Kusel (ots) - Am 05.12.2018, gegen 15.10 Uhr, befuhren ein 77-jähriger Fahrradfahrer und eine 54-jährige PKW-Fahrerin die B420 / Glanstraße von Rammelsbach aus kommend in Fahrtrichtung Kusel; die PKW-Fahrerin auf der Fahrbahn, der Fahrradfahrer auf dem links neben der Straße verlau-fenden Radweg. In Höhe der Einmündung zur Industriestraße wollten beide in diese nach links einbiegen. Hierbei kam es zur Kollision, wobei der Radfahrer zu Boden stürzte und sich unter anderem schwere Kopfverletzungen zuzog. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in die Winterbergklinik nach Saarbrücken geflogen werden. Nach ersten Erkenntnissen vom heutigen Tag geht es ihm aber schon wieder etwas besser, so dass er offensichtlich nur leichte Verletzungen davongetragen haben dürfte.

