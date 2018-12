POL-PDKL: Vorsicht, wenn es eng zugeht!

Rehborn/Meisenheim (ots) -

Beim Rangieren eines LKW, ist dieser am Dienstagmorgen gegen den nachfolgenden Wagen gestoßen. Die PKW-Fahrerin war auf der L 234 in Rehborn in Richtung Meisenheim hinter dem Brummi gefahren. Die Fahrzeuge sind nur leicht zusammengestoßen. Am LKW war nichts zu sehen; am PKW entstand ein Schaden von 1000 Euro. Am frühen Nachmittag kollidierten zwei nachfolgende Fahrzeuge in der Hans-Franck-Straße in Meisenheim. Dort fuhr der Fahrer des zweiten Wagens aus Unachtsamkeit auf den Vorausfahrenden auf als dieser verkehrsbedingt anhalten musste. Auf 3000 Euro wurde der Schaden bei diesem Unfall geschätzt.

