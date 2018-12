POL-PDKL: Unwetter - Auswirkungen

Grumbach/Kappeln (ots) -

Nach zeitweise heftigen Regenfällen sind am Montagnachmittag in Grumbach und Kappeln Besonderheiten gemeldet worden. Um 13:30 Uhr liefen erhebliche Regenmengen auf ein Privatgrundstück in Grumbach, da der Gulli auf der K 53 zwischen Grumbach und Langweiler verstopft war. Durch die Straßenmeisterei wurden Äste und Laub entfernt, so dass das Wasser wieder ordnungsgemäß ablaufen konnte. Am Abend war die Fahrbahn der L 373 im Bereich Udenhof bei Kappeln überflutet. Der Kanal war verstopft. Dort konnte durch die Straßenmeisterei nicht so schnell Abhilfe geschaffen werden. Die Gefahrenstelle wurde entsprechend beschildert und so bis zur Durchführung von geeigneten Maßnahmen gesichert.

