POL-PDKL: Farbschmierereien an Hauswand

Meisenheim (ots) - Weitere Farbschmierereien sind in der Nacht zum Montag an einem Firmengebäude in der Präses-Held-Straße aufgetragen worden. Auch ein in der Nähe stehender Kleidercontainer wurde beschmiert. Die Polizei in Lauterecken bittet um Hinweise zu Personen die mit der Tat in Verbindung stehen könnten unter Telefon-Nummer 06382 9110.

