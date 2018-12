POL-PDKL: Unfallflucht geklärt

Meisenheim (ots) - Gegen die Schutzmauer zum Glan in der Straße "Am Wehr" ist in der Nacht zum Dienstag ein 18-Jähriger mit seinem PKW gefahren. Hierdurch fielen an dem Wagen Teile der Stoßstange ab, die von Passanten an einer anderen Stelle gefunden wurden. Der 18-Jährige gestand den Verkehrsunfall gegenüber den Polizeibeamten ein. Er gab auch zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem erhält er eine Strafanzeige wegen Unfallflucht, da der entstandene Fremdschaden auf etwa 2000 Euro geschätzt wird und er sich nicht selbst als Verursacher zu erkennen gegeben hatte.

