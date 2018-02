POL-PDLD: Geflüchtet, aber doch ermittelt

Barbelroth (ots) - Ein 41 Jahre alter Mann verursachte am 24.02.18, gg. 01.00 Uhr einen Verkehrsunfall auf der B427 zwischen Oberhausen und Hergersweiler. Der PKW Fahrer war hierbei aus Fahrtrichtung Oberhausen kommend über den dortigen Kreisel gerast. Hierbei riss er Verkehrseinrichtungen um und beschädigte seinen PKW so, dass dieser fahrunfähig vor Ort liegen blieb. Der Fahrer entfernte sich sofort. Im Zuge der Ermittlungen wurde der PKW geborgen und eine Fahndung bezüglich des Fahrers durchgeführt. Schnell führten diese zum Fahrzeughalter, welcher sich aufgrund des Verfolgungsdrucks später selbst stellt. Seine Fahrerlaubnis wurde sichergestellt. Eine Strafanzeige wurde gg. ihn vorgelegt. Die Schäden belaufen sich auf ca. 2000.- EUR für den Kreisel, ca. 13.000.- EUR für den PKW, plus die Reinigungskosten für die Fahrbahn. Kurzzeitig musste der Kreisverkehr auch gesperrt werden.

