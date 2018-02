POL-PDLD: Einbrecher unterwegs

Birkenhördt (ots) - Gleich zweimal drangen Einbrecher am 23.2.2018, gg. 20.00 Uhr, in zwei verschiedene Wohnhäuser in der Gartenstraße ein. Im ersten Fall bemerkten die Eigentümer den Einbruch bei ihrer Rückkehr. Hierbei war eine Terrassentür aufgehebelt und das Haus durchsucht worden. Der genaue Schaden muss erst noch erhoben werden. Im zweiten Fall drangen die Täter über den Wintergarten ein. Hierbei wurden sie von der Hauseigentümerin überrascht und flüchteten.

