POL-PDLD: Nach Unfall geflüchtet

Bad Bergzabern (ots) - Am 23.2.18, in der Zeit zwischen 11.00 und 13.00 Uhr, wurde ein in der Mozartstraße abgestellter VW Tiguan beschädigt. Hierbei streifte ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß abgestellten PKW hinten links am Kotflügel. Der Schaden beträgt ca. 500.- EUR. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

