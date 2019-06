Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht vor dem Freibad in Schweich

Schweich (ots)

Am Mittwoch, 05.06.2019 zwischen 11:30 und 16:25 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor dem Freibad in Schweich zu einem Verkehrsunfall mit Fremdschaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Der unbekannte Verursacher entfernte sich im Anschluss unberechtigt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr der Verursacher die Straße "Zum Schwimmbad" in unbekannter Richtung. Dort kam er aus nicht geklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem geparkten PKW. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter 06502-91570 zu melden.

