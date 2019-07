Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines VW Crafter

Lippetal (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19.20 Uhr, befand sich ein unbekannter Täter auf einem Gehöft mit angrenzenden Büro- und Lagerräumen in Niederbauer an der Oestinghauser Straße. Er suggerierte einer Anwohnerin, dass er sich den dort abgestellten weißen VW Crafter ausleihen dürfe. Als der Zeugin das gesamte Verhalten merkwürdig vorkam informierte diese ihre Mutter und dann auch den Eigentümer des VW. Als der unbekannte Täter dies bemerkte wurde er zunehmend nervöser und entfernte sich mit dem Wagen. Die Zeugin versuchte ihn noch mit einem Wagen hinterherzufahren, verlor ihn jedoch aus den Augen. Später stellte sich heraus, dass sich der Originalschlüssel noch im gestohlenen Wagen befand, da eigentlich eine andere Person das Fahrzeug vor Ort übernehmen sollte. Der unbekannte Täter wird beschrieben als zirka 30 bis 35 Jahre alt, schätzungsweise 175 cm lang, schmale Statur mit kurzen, hellen Haaren. Er trug zur Tatzeit helle, dreckige Arbeitskleidung. Der Zeugin fiel noch seine auffällige Augenpartie, ähnlich eines Brandopfers, nur ohne offensichtliche Verletzungen, auf. Der weiße VW Crafter hat das Autokennzeichen SO-HG 28. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

