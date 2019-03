Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchdiebstahl in Wochenendhaus Falschmeldung in sozialen Medien führt zu Unruhe unter den Mitbürgern und Mitbürgerinnen der Stadt

Baumholder (ots)

Am frühen Mittwochabend wurde in einem Wochenendhausgebiet in Baumholder ein Wochenendhaus aufgebrochen und verschiedene Sachen wurden daraus entwendet. Ein vorbeifahrender Radler hat den Täter auf frischer Tat betroffen. Da dieser ein Messer bei sich trug, hat sich der Radfahrer entfernt und den Eigentümer des Hauses informiert. Die danach eingeleitete Absuche nach dem Täter durch die Polizei verlief ergebnislos. In den sozialen Medien verbreitete sich schnell die Falschmeldung, dass ein Mann mit einer Axt in der Stadt unterwegs sei und die Polizei nach dieser Person fahnden würde.

Der Täter kann wie folgt beschreiben werden: Er war ca. 180 - 190 cm groß, trug zur Tatzeit grüne Oberbekleidung und sprach deutsch mit womöglich osteuropäischem Akzent. Hinweise zur Tat bzw. Person des Täters erbeten an die Polizei in Baumholder unter 06783-9910.

