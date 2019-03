Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere Fahrer unter Drogeneinfluss

Baumholder (ots)

Bei Verkehrskontrollen der Polizei in der Stadt Baumholder wurden am Dienstag, 19.03.2019 drei Fahrzeugführer kontrolliert, bei denen drogenbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt wurden. Weiterhin waren zwei von ihnen nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Allen wurde eine Blutprobe entnommen, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

