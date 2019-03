Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwoch, dem 20. März 2019, kam es in der Tiefensteiner Straße, ca. 100 Meter vor der Ampelkreuzung Idar/Ecke Saarstraße in Idar-Oberstein, zwischen 09:35 Uhr bis 09:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Vorbeifahren ein, am rechten Gehweg geparktes Postfahrzeug. Die Postangestellte war gerade dabei, an den umliegenden Wohnhäusern Postsendungen zuzustellen und bemerkte daher den Zusammenstoß nicht. Als sie zu ihrem Dienstfahrzeug zurückkehrte, fiel ihr die Beschädigung des rechten Seitenspiegels, sowie eine längliche Schramme entlang der rechten Fahrzeugseite auf. Aufgrund des Schadensbildes müsste es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Lastkraftwagen oder größeren Transporter gehandelt haben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/ 5610 entgegen.

