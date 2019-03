Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil

Trier (ots)

PRESSEDIENST -------------------------------------------- POLIZEIINSPEKTION HERMESKEIL -------------------------------------------- Hermeskeil, 19. März 2019 -------------------------------------------- Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht Am Freitag, 15. März 2019, im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr, kam es in Hermeskeil auf dem Parkplatz des dortigen Globus-Baumarktes zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher stieß mit dem Heck gegen einen ordnungsgemäß parkenden, vorwärts aufgestellten Mitsubishi ASX. Hierbei verursachte er mit seiner Anhängerkupplung einen erheblichen Schaden. Obwohl der Verursacher den Schaden gemerkt haben muss, entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Erst am 18. März 2019 bemerkte der Geschädigte den Schaden und erstattete am 19. März 2019 entsprechende Anzeige bei der Polizei. Laut Nachfrage der Polizei in besagtem Baumarkt, hat sich der Verursacher dort bislang nicht gemeldet. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Hermeskeil. -------------------------------------------- Trierer Straße 53 54411 Hermeskeil www.polizei.rlp.de pihermeskeil@polizei.rlp.de Ansprechpartner Tel.: 06503 9151-0 Fax: 06503 9151-50

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503/91510



pihermeskeil@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell