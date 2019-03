Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Idar-Oberstein. B41. Verkehrsunfallflucht Abfahrt Dickesbach

Idar-Oberstein. (ots)

Am Dienstag, den 19. März kam es vermutlich in den frühen Morgenstunden bis 6 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Baustellenbereich der Abfahrt Dickesbach auf der B41. Der bislang unbekannte Verursacher fuhr in Richtung Idar-Oberstein und räumte im Auslaufbereich der Baustelle gleich mehrere Warnbaken ab, welche völlig zerstört wurden. Die Trümmerteile wurden über die gesamte Fahrbahn geschleudert. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel.: 06781-561-0.

