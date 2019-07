Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Böller gezündet

Bad Sassendorf (ots)

Am Dienstagabend, kurz vor 20 Uhr, hörten Mitarbeiter der Soletherme in Bad Sassendorf im Lütgenweg einen lauten Knall. Bei der Nachschau fanden sie an einem Seiteneingang einen zerfetzten Müllsack. Der Geruch von Schwarzpulver, wie von einem Sylvesterböller, lag in der Luft. Durch die Detonation wurden ein Oberlicht, Teile der Gebäudeverkleidung und des Sockels beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Straftaten nach dem Strengstoffgesetz. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

