POL-KA: (KA) Kronau - Verkehrsunfall auf der A5

Auf der BAB 5, zwischen der Anschlussstelle Kronau und der Tank- und Rastanlage Bruchsal, fiel am frühen Sonntagmorgen, gg. 02.50 Uhr, ein grauer Pkw Opel Corsa auf, der rücksichtslos mehrfach den Fahrstreifen wechselte und auch rechts überholte. In der Folge dieses Fahrverhaltens ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein 67-jähriger Fahrzeugführer die Leitplanke touchierte. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro, verletzt wurde niemand. Der unfallverursachende Opel Corsa entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber durch die Polizei angehalten werden.Die 23-Jährige Unfallverursacherin erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle. Zeugen bzw. Geschädigte der rücksichtslosen Fahrweise werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsrune in Verbindung zu setzen (0721/944 840).

