Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wechselfallenbetrug

Uslar (ots)

BODENFELDE (stüw.) Am Samstag, 11.05.2019, zwischen 14.00 und 15.00 Uhr, ist es in Bodenfelde, Kottberg, in einem Getränkemarkt zu einem Wechselfallenbetrug gekommen. Eine männliche und eine weibliche Person mit südländischem Aussehen betraten im Tatzeitraum den Getränkemarkt. Zunächst kauften sie für einen geringen Geldbetrag Waren und der Mann bezahlte diese. Anschließend bat der Mann die Kassiererin zwei kleinere Geldscheine in einen größeren Geldschein mit einer bestimmten Kennung zu wechseln. Auf der Suche nach der bestimmten Kennung half der Mann der Kassiererin bei der Durchsicht der Scheine. Später wurde festgestellt, dass Geld fehlt. Der Schaden beläuft sich auf einen kleinen dreistelligen Eurobetrag. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Bodenfelde unter der Telefonnummer 05572/4646 oder das Polizeikommissariat Uslar unter der Telefonnummer 05571/926000.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell