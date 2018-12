POL-PDPS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 02.12.2018;Contwig/Sachbeschädigung an PKW

Zweibrücken (ots) - Der 65-jährige Geschädigte stellte seinen roten PKW Citroen Picasso in der Zeit von Freitag, 30.11.2018, 12.30 Uhr bis Samstag, 01.12.2018, 10.00 Uhr in der Pirmasenser Straße, nahe des Anwesens Nummer 1 ab, als bislang unbekannte Täter den rechten hinteren Reifen des PKW durch ein spitzes Metallteil, ähnlich einem Nagel beschädigten, wodurch die Luft aus dem Reifen entwich. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100.- Euro.

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Die Polizei Zweibrücken erbittet Hinweise per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) bzw. telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0.

