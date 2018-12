POL-PDPS: Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Vinningen / Pirmasens (ots) - Am frühen Samstagmorgen, den 01.12.2018 gegen 01:30 Uhr kam es im Bereich der L478 bei Vinningen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kam eine 22-Jährige mit ihrem VW Golf von der Fahrbahn ab und fuhr in eine dortige Böschung. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die 22-Jährige unter Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht. Es konnte eine Alkoholisierung von 1,4 Promille festgestellt werden, weshalb ihr auf der Dienst-stelle eine Blutprobe entnommen wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro.

Fast zeitgleich kam es noch zu einem weiteren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss im Bereich der Emmichstraße in Pirmasens. Hierbei führ ein 57-Jähriger Mann aus Zweibrücken einem vor ihm fahrenden Fahrzeug auf, da er zu spät erkannte, dass der vorausfahrende verkehrsbedingt anhalten musste. Auch hier konnte im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme festgestellt werden, dass der 57-Jährige mit 1,2 Promille erheblich alkoholisiert war. Der vorausfahrende 58-Jährige Fahrzeugführer musste vorsorglich ins Krankenhaus verbracht werden.

Bei beiden Vorkommnissen wurden die Führerscheine sichergestellt und auf die verantwortlichen Fahrzeugführer kommt nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss zu.

