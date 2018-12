POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht unter Medikamenteneinfluss

Rodalben (ots) - Am frühen Freitagabend, den 30.11.2018 gegen 20:10 Uhr wurde die Pirmasenser Polizei über eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Zweibrücker Straße in Rodalben informiert. Zeugen konnten beobachten, wie ein silberfarbener Ford beim Rückwärtsausparken einen parkenden schwarzen Audi touchierte und sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern von der Unfallörtlichkeit entfernte. Zeugen konnten sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs notieren. Die Beamten konnten das Fahrzeug an der Wohnanschrift feststellen. Letztendlich konnte die verantwortliche Fahrzeugführerin auch ermittelt werden. Da diese unter Einfluss verschiedenster Medikamente stand, welche ihre Fahrtüchtigkeit beeinflussten, wurde ihr auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Weiterhin war die 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell