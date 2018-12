POL-PDPS: B10 - Fahrt ohne Führerschein unter Drogeneinfluss und Verstoß Waffengesetz

Hinterweidenthal (ots) - Am Nachmittag des 29.11.18 wurde auf der B10 auf Höhe Hinterweidenthal ein Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 50-Jährigen Mann konnten drogentypische Ausfallerscheinung festgestellt werden. In seinem PKW konnten zudem eine geringe Menge an Haschisch, ein Springmesser und eine Taschenlampe mit integriertem Elektroschocker aufgefunden und sichergestellt werden. Eine weitere Überprüfung ergab, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Die Folge für den 50-Jährigen Saarländer war eine Blutprobe und die Einleitung von Strafverfahren gegen ihn wegen Fahren ohne Führerschein und Verstößen gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz.

