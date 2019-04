Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Geldbörse aus dem Rucksack entwendet

Germersheim (ots)

Aus dem Rucksack einer jungen Frau entwendete ein unbekannter Täter am Dienstagmorgen ihre Geldbörse. Die Frau befand sich um 07:30 Uhr auf dem Weg in der Unterführung des Germersheimer Bahnhofes in Richtung der Bushaltestellen, als der Täter von hinten den Rucksack öffnete und die Geldbörse entwendete. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274 958-0 oder per mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

